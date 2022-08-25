KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? 2022 KYK yurt başvuru yapma ekranı!

KYK yurt başvuruları tarihi ile ilgili detayları öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bakan Kasapoğlu geçtiğimiz gün konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? İşte KYK yurt başvurusu yapma ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir." ifadelerini kullandı.

KYK yurt başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı.

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek.

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

​

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları geçen sene 5 Kasım tarihinde başlamıştı. Ancak bu seneki KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. KYK yurt odalarının büyüklüğüne göre kişi sayısı değişkenlik gösteriyor.



