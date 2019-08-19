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KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden KYK yurt başvurusu kılavuzu

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

2019 KYK yurt başvuru kılavuzu yayımlandı ve E-Devlet üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlandı! Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte süreç ve başvuru adımları ile ilgili detaylar, uyarılar ve başvuru kılavuzu...

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden KYK yurt başvurusu kılavuzu

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan beklenen açıklama geldi ve 2019 KYK yurt başvuru süreci başladı. KYK Yurt Başvuru Kılavuzu’nu yayımlayan Kredi ve yurtlar Kurumu, E-Devlet üzerinden başvuruları almaya başladı. Yani yurt başvurusu yapabilmeniz için bir E-Devlet şifresine ihtiyacınız var. E-Devlet şifreniz varsa direkt olarak aşağıdaki bağlantı ile yurt başvurusunu gerçekleştirmek için E-Devlet'e gidebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden yurt başvurusu için tıklayınız

YURT BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!

Başvuru yapacakların faydalanabilecekleri bir başvuru Kılavuzda yayımladı. Kılavuzda e-Devlet üzerinden yapılan başvurunun adımları tek tek görsellerle anlatılıyor. Söz konusu kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

KYK Yurt Başvuru Kılavuzu için tıklayınız

YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER

Yurt başvurusunu gerçekleştirebilmek için bir e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Şifresi, e-İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. e-Devlet Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız.

BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  1. Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

  2. Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

  3. Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

  4. Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

  5. Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

E-Devlet şifresi nasıl alınır?

e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.

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