KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden KYK yurt başvurusu kılavuzu

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan beklenen açıklama geldi ve 2019 KYK yurt başvuru süreci başladı. KYK Yurt Başvuru Kılavuzu’nu yayımlayan Kredi ve yurtlar Kurumu, E-Devlet üzerinden başvuruları almaya başladı. Yani yurt başvurusu yapabilmeniz için bir E-Devlet şifresine ihtiyacınız var. E-Devlet şifreniz varsa direkt olarak aşağıdaki bağlantı ile yurt başvurusunu gerçekleştirmek için E-Devlet'e gidebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden yurt başvurusu için tıklayınız

YURT BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!

Başvuru yapacakların faydalanabilecekleri bir başvuru Kılavuzda yayımladı. Kılavuzda e-Devlet üzerinden yapılan başvurunun adımları tek tek görsellerle anlatılıyor. Söz konusu kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

KYK Yurt Başvuru Kılavuzu için tıklayınız

YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER

Yurt başvurusunu gerçekleştirebilmek için bir e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Şifresi, e-İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. e-Devlet Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız.