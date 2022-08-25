KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, ne zaman son? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvurusunda bulunacak kişiler KYK yurt başvuru sürecine dair merak ettiklerini internet üzerinden araştırıyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemine az bir zaman kala ve KYK yurt başvurularının da başlamasıyla araştırmalar hız kazandı. İşte KYK yurt başvurularına dair tüm merak edilen soruların yanıtları...

KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular 24 Ağustos Çarşamba günü başlamış olup 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusunu aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim dönemi KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. KYK kredi ve burs başvuru tarihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinden duyurulacak.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yatıyor.

KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.



