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KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? e-Devlet giriş ekranına yoğun ilgi

03.10.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK ek yurt başvuruları ile ilgili son açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. KYK yurt başvuruları 2022 yılında 24 Ağustos’ta başlayan yurt başvuruları, 28 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu açıklamasında yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ve özel yetenekle yerleşen öğrencilerin başvuru yapacağı tarihi duyurdu. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? e-Devlet giriş ekranına yoğun ilgi

KYK ek yurt başvurusunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KYK yurt başvuruları her sene e-Devlet üzerinden alınıyor. Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il il, ilçe ilçe yaptıkları detaylı çalışmalar sonucu tüm fazları başarıyla tamamlayacaklarını kaydetti ve yeni başvuru tarihleri hakkında bilgi verdi.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
3 Ekim’de yeni süreç olacağını duyuran Kasapoğlu, "Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ve özel yetenekle yerleşen arkadaşlarımızın da bir başvuru süreci olacak. 3 ve 5 Ekim tarihlerinde bu arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz" dedi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLAMA YAPTI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2'nci faz yurt yerleştirmede talep karşılama oranının yüzde 92 olarak gerçekleştiğini söyledi. Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza başvuran 100 öğrenciden 92’sini yerleştirmiş oluyoruz" dedi.
Bakanlık yurtlarındaki 2’nci faz yerleştirme sonuçlarını paylaşan Kasapoğlu, şunları söyledi: "2'nci faz neticesinde talep karşılama oranımızı yüzde 92 olarak gerçekleştirdik. İlk fazı nasıl rekorla tamamladıysak 2’nci fazı da önemli bir rekorla tamamlamış oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza başvuran 100 öğrenciden 92’sini yurtlarımıza yerleştirmiş oluyoruz. Bundan 22 sene önce başvuran 100 kişiden 10’unun 12’sinin yurtlara yerleştiğini göz önüne aldığımızda bugün itibarıyla 100 kişiden 92’sinin yurtlara yerleşmesi Türkiye’nin gençlik ve spor alanında gelinen mesafenin, ortaya konulan gayretin sonucudur. Bu gurur Türkiye’nin gururudur. İlk fazda 41 ilimizi tamamen sıfırlamıştık, bu faz itibarıyla da 60 ilimiz tamamen yedeksiz bir şekilde neticelenmiş oldu."
Bakan Kasapoğlu, il il, ilçe ilçe yaptıkları detaylı çalışmalar sonucu tüm fazları başarıyla tamamlayacaklarını kaydetti.

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