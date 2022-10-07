KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? KYK ek yurt sonuçları için gözler GSB’de

KYK ek yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Üniversite sınavını kazanan ve devlet yurdunda kalmak isteyen öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Başvurular 5 Ekim tarihinde sona erdi.

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos’ta başlayan yurt başvuruları, 28 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmiş, sonuçlar ise 7 Eylül’de açıklanmıştı.

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