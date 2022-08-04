KYK yurt ve burs başvuru ekranı açıldı mı? 2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs, yurt ve kredi başvurusunun nereden, nasıl ve ne zaman yapılacağı gündemde yerini aldı. Milyonlarca öğrenci, KYK başvuru ekranı, tarihleri ve konuya ilişkin detayları internet üzerinden sorguluyor. İşte KYK burs, yurt ve kredi başvuruları ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

KYK YURT VE BURS BAŞVURU EKRANLARI

KYK yurt ve burs başvuruları aşağıdaki linklerden yapılacak.

KYK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KYK burs, yurt ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. YKS sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerine az bir zaman kalmasıyla birlikte gündeme KYK burs ve yurt başvuruları geldi.

Kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından Eylül ayında yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda KYK başvuruları Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlıyordu. 2021-2022 yurt başvuruları ise 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. KYK başvurularının bu yıl da Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.



