KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? 2021 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri!

Belli şartları taşıyan adayların başvurabildiği KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili bilgi, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Yurt dışı ya da şehir dışından gelen öğrencilerin başvurduğu KYK yurt başvuruları, yerleştirme sonuçlarının ardından başlıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK tarafından yurt ve burs başvuruları alınıyor.

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının arkasından e-Devlet üzerinden alınıyor. Bundan dolayı e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile beraber PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (e-imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı, mobil imza) sahip olmaları gerekir.

YKS’ye girerek ilk kez bir yükseköğretim programına girme hakkı elde eden hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılır. Normal öğrenim zamanında öğrenimlerini bitiremeyen öğrencilere bir öğretim sene daha yurtlarda barınma imkânı verilir, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile beraber başvuru yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak tekrardan öğrenime başlayanlar, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim kurumlarına girenler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, burslu olmayan uluslararası öğrenciler ve lisans tamamlama öğrencilerin başvuruları bakanlık tarafından belirlenecek zaman içinde e-Devlet’ten yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sitesi http://sonuc.gsb.gov.tr sayfasından duyurulmaktadır.



