KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KYK yurt başvuru şartları nelerdir?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile şehir dışında bir üniversite yazanıp da kazananlar için yurt arayışı da başlamış oldu. Bu arayış içinde KYK yurtları ve bursu önemlib ir yere sahip. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlanacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

KYK yurt ve kredi başvuruları için henüz zaman var. Öncelikle üniversite kayıtlarının ve yerleştirmelerinin tamamlanması gerekiyor ki bu yıl kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, henüz yurt, burs ve kredi başvurular için kesin bir tarih açıklamış değil. Geçtiğimiz yıla baktığımızda başvuruların Ekim ayında alınmaya başlandığı görülüyor. Bu sene de başvurular benzer tarihlerde başlayabilir.

KYK YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?