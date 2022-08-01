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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs ve yurt başvuru ekranı!

01.08.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kendi yaşadıkları şehir dışında farklı illerdeki üniversiteleri tercih edecek olan öğrenciler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2022 KYK burs ve yurt başvuru ekranı...

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs ve yurt başvuru ekranı!

KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs ve yurt başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs, yurt ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. YKS sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerine az bir zaman kalmasıyla birlikte gündeme KYK burs ve yurt başvuruları geldi.

KYK başvuruları, geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlamıştı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden alınmaya başlamıştı. KYK başvurularının bu yıl da Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

Lisans öğrencileri: 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri: Bin 700 TL

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 TL

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Önlisans Öğrencisi

Lisans Öğrencisi

İki yıllık okullardan mezun olarak dört yıllık fakültelerin 3. Sınıfına DGS ile kayıtta bulunan öğrenci

Yüksek lisans öğrencisi

ÖSYM sınav sonucu kapsamında ilk 100’de olan öğrenciler

Amatör milli sporcu olanlar burslardan faydalanabilmektedir.

KYK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

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