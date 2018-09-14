KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri belli oldu! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu, yurt başvurularının sona ermesinden iki gün sonra, kısa zamanda yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Başvuru sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenci, bu haber ile sevindi. Fakat bazı öğrenciler, listelerde adını göremeyince KYK yedek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasını beklemeye başladılar. Peki KYK yedek yerleştirme tarihleri nedir? 2018 KYK burs başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

KYK YEDEK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması istendiği ve bu yüzden ilk üç yedek yerleştirme tarihi belirlendiği belirtildi. KYK tarafından verilen tarihlere göre, ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 24 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.