KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri belli oldu! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu, yurt başvurularının sona ermesinden iki gün sonra, kısa zamanda yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Başvuru sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenci, bu haber ile sevindi. Fakat bazı öğrenciler, listelerde adını göremeyince KYK yedek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasını beklemeye başladılar. Peki KYK yedek yerleştirme tarihleri nedir? 2018 KYK burs başvurusu ne zaman? İşte detaylar...
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması istendiği ve bu yüzden ilk üç yedek yerleştirme tarihi belirlendiği belirtildi. KYK tarafından verilen tarihlere göre, ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 24 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.
Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.
Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. KYK burs başvuruları genellikle Kasım ayında başlıyor.
KYK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA
KYK yurt yerleştirme sonuçlarını görmek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Burada karşısına iki seçenek çıkacaktır. İster e-devlet üzerinden isterseniz kimlik bilgileriniz ile işlem yapabilirsiniz.
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YURT KAYIT ÜCRETLERİ ÖDEMESİ NEREDEN YAPILACAK?
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapabilecekler.
İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.
Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.
Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
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