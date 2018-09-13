KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

KYK yurt yerleştirme sonuçları 2018 açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, başvuruların sona ermesinden iki gün gibi kısa sürede sonuçları yayınladı. KYK yurt yerleştirme sonuçları için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. KYK yurt yerleştirme sonuçları sonrasında açıkta kalan ve bir yurda yerleşemeyen öğrenciler ise yedek yerleştirme başvurularının açılmasını bekliyor. Peki KYK yurt kayıtları nasıl yapılacak? 2018 yedek yurt yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.
KYK yurt yerleştirme sonuçlarını görmek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Burada karşısına iki seçenek çıkacaktır. İster e-devlet üzerinden isterseniz kimlik bilgileriniz ile işlem yapabilirsiniz.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
2018-2019 öğretim dönemi için KYK'ya yurt başvurusunda bulunan gençler!— KYK (@GSB_KYK) 12 Eylül 2018
Yerleştirme sürecini iki gün gibi rekor bir sürede sizler için tamamladık.
Sonuçlar aşağıdaki linkte ⬇
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KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, şanslarını yedek yerleştirmede denemek istiyorlar. Bu yüzden KYK yedek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak merak ediyorlar. Bunun için ise yurtların, Genel Müdürlüğe boş kalan kontenjan listesini göndermesi gerekiyor. Önümüzde hafta boş kalan yurt kontenjan listeleri KYK tarafından ilan edilecektir.
İlk kayıt ücretleri, Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödeyebilecek.
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu olmayacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Resmî Twitter Hesabı'ndan yapılan açıklamaya göre yurtlar, 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam edecek.
Gençler! ????— KYK (@GSB_KYK) 11 Eylül 2018
Sizler için 7/24 çalışıyoruz.
Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile huzur, güven ve konforunuz için ????#KYKYurtları17EylüldeAçılıyor pic.twitter.com/9cde6dExuc
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