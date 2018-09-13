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KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

KYK yurt yerleştirme sonuçları belli oldu. 3-10 Eylül tarihlerinde yapılan başvuruların değerlendirmesi sona erdi ve YURT-KUR resmi sitesinde KYK yurt yerleştirme sonuçları yayınlandı. Peki KYK yurt kayıtları nasıl yapılacak? Yedek yurt yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

KYK yurt yerleştirme sonuçları 2018 açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, başvuruların sona ermesinden iki gün gibi kısa sürede sonuçları yayınladı. KYK yurt yerleştirme sonuçları için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. KYK yurt yerleştirme sonuçları sonrasında açıkta kalan ve bir yurda yerleşemeyen öğrenciler ise yedek yerleştirme başvurularının açılmasını bekliyor. Peki KYK yurt kayıtları nasıl yapılacak? 2018 yedek yurt yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.

KYK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

KYK yurt yerleştirme sonuçlarını görmek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Burada karşısına iki seçenek çıkacaktır. İster e-devlet üzerinden isterseniz kimlik bilgileriniz ile işlem yapabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, şanslarını yedek yerleştirmede denemek istiyorlar. Bu yüzden KYK yedek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak merak ediyorlar. Bunun için ise yurtların, Genel Müdürlüğe boş kalan kontenjan listesini göndermesi gerekiyor. Önümüzde hafta boş kalan yurt kontenjan listeleri KYK tarafından ilan edilecektir.

KAYIT ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

İlk kayıt ücretleri, Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödeyebilecek.

KAYITLAR E DEVLET'TEN YAPILACAK

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu olmayacak.

YURTLARIN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Resmî Twitter Hesabı'ndan yapılan açıklamaya göre yurtlar, 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam edecek.


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