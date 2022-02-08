KYK yurtlarında internet kotası var mı? Kyk yurtlarında internet kotası ne kadar oldu 2022?

KYK yurtlarında internet kotası sorunu yaşanıyordu. Birçok öğrenci bu durum nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirmişti. Talepler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurtlarında olan internet kotasında düzenlemeye gidileceleceğini duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan KYK yurtlarında kalan öğrencilere müjdeli haberi verdi. Peki halen KYK yurtlarında internet kotası var mı? Kyk yurtlarında internet kotası ne kadar oldu? Kyk yurtlarında son durum ve detaylar haberimizde.

KYK YURTLARINDA İNTERNET KOTASI VAR MI?

KYK yurtlarında seneler boyunca kotalı internet kullanılıyor. Bazı suistimallerin önüne geçmek ve sorun yaşanmasını engellemek için gerçekleştirilen uygulamada öğrencilerin talebi üzerine değişikliğe gidildi. KYK yurtlarında yeni düzenleme ile birlikte internet kotası kaldırılmadı fakat kota yükseltildi.

KYK YURTLARINDA İNTERNET KOTASI NE KADAR OLDU?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere 16 GB'lık internet sunuluyordu. Öğrencilerin talebi üzerine bu uygulamada değişikliğe gidileceği açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada KYK yurtlarında kalan öğrencilere müjdeli haberi verdi.

Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre; KYK yurtlarında sunulan internet kotası iki kat artırılarak 16 GB'den 32 GB'ye çıkarıldı.

KYK yurtlarında kalan öğrencilere 16 GB'lık internet sunuluyordu. Öğrencilerin talebi üzerine bu uygulamada değişikliğe gidileceği açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada KYK yurtlarında kalan öğrencilere müjdeli haberi verdi.

Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre; KYK yurtlarında sunulan internet kotası iki kat artırılarak 16 GB'den 32 GB'ye çıkarıldı.

