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KYK'den yabancı öğrencilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü 74 ülkeden 213 uluslararası öğrenciye iftar programı düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü 74 ülkeden 213 uluslararası öğrenciye iftar verdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) yapılan açıklamaya göre, Emine Şerife Hanım Yurdu'nda düzenlenen iftar programına aralarında Afganistan, Kırgızistan, Suriye, Kazakistan, Endonezya, Filistin, Irak, Moğolistan, Türkmenistan, Sudan, Bangladeş, İran ve Çin'in de yer aldığı 74 ülke genci katıldı.

Yabancı uyruklu gençlere ramazan ayının manevi atmosferini hissettirebilmek, Türk misafirperverliğini öne çıkarmak ve Türk örf ve adetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Programda ney dinletisi, semazen gösterisi, meddah hikayeleri, hattat çalışmaları ve tasavvuf müziği de yer aldı.

İftarda, Türk yemeklerinin yanı sıra geleneksel Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu da misafirlere ikram edildi.

Gençlerin kendi ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle katıldığı iftar programına Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, Sayıştay Dış İlişkiler Daire Başkanı Feyzullah Okumuş, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Aydın Sarı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu'nun yanı sıra Moğolistan, Türkmenistan ve İran Büyükelçiliklerinden de katılımlar gerçekleşti.

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Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK

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