Kylie Jenner 2. kez en genç milyarder ilan edildi

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri markasıyla başarıyı yakalayan 22 yaşındaki Kylie Jenner, Forbes dergisine göre bu yıl da ‘kendi servetini yaratan’ en genç milyarder oldu.

Şirketinin yüzde 51’ini satarak büyük bir gelir elde eden Kylie Jenner’ın kişisel serveti 1.2 milyar dolar (8.1 milyar TL).

Kardashian ailesinin en genç üyesi, geçen yıl da listenin ilk sırasındaydı.

Kardashian'ın dünyanın en genç milyarderi olan kardeşi Kylie Jenner geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadele için elini cebine atmıştı. Jenner sağlık çalışanları için 1 milyon dolar bağış yapmıştı.

Forbes daha önce yaptığı kapak haberinde aynı zamanda Jenner'ın şirketinin gelirine kıyasla az bir masrafı olduğunu kaleme aldı. Kozmetik şirketinde 7'si tam zamanlı olmak üzere sadece 12 kişi çalışıyor. Operasyon ve prodüksiyonun kalanı dışarıdan insanlar aracılığıyla hallediliyor. Jenner bu kadar büyük bir sosyal medya fenomeniyken pazarlama masrafları ise neredeyse yok denecek kadar az.