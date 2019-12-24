Kylie Jenner 2019'daki en güzel anlarını paylaştı

2019 yılına damga vuran ünlülerden biri de Kylie Jenner oldu. Bir zamanlar ailesinin en küçük üyesi olarak ablalarının gerisinde kalan Jenner, kariyer anlamında kendi açısından çok iyi bir yıl geçirdi. Kızının babası Travis Scott'tan ayrılmış olsa da geçen yıl içinde servetine servet şöhretine şöhret kattı. Yıl boyunca Instagram'ın yıldızı olma unvanını da kimselere kaptırmadı.

Jenner'ın sahibi olduğu kozmetik firmasının sosyal medya hesabından da yıl içinde en çok beğenilen, en gözde pozlarından oluşan bir derleme paylaşıldı. Jenner'ın 22.7 milyon takipçili Kylie Cosmetics hesabındaki bu derleme "Yıl içindeki en ışıltılı anlarımızdan bazıları" mesajıyla paylaşıldı.

Takipçilere de hangi görüntüyü daha çok beğendikleri soruldu. Takipçileri Jenner'ın kozmetik markası tarafından yapılan bu paylaşıma hem beğeni hem de yorum yağdırdı.

Kylie Jenner, kızı Stormi ve sevgilisi Travis Scott ile mutlu bir birliktelik yaşıyordu. Fakat tam da ünlü bir dergi için Scott'ın Jenner ile yaptığı ve ne kadar mutlu olduklarını anlattığı röportajın ardından ayrılık haberi geldi.

Bir dönem Scott'ın sevgilisi Kylie Jenner'dan ilişkilerine bir ara vermek istediği iddia edildi. Jenner, genel olarak bu konuda sessiz kaldı. Ayrılığın ardından her ikisi de işlerine yoğunlaştı.

