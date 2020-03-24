MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner 6 milyon dolarlık evinde karantinada

Kylie Jenner 6 milyon dolarlık evinde karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Dünyanın en genç milyarderi olan kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, koronavirüs salgını nedeniyle kendini 2 yaşındaki kızı ile birlikte lüks malikanesinde karantinaya aldı. Jenner'ın ailesiyle görüşmeme kararı herkesi şaşırttı.

Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, kendini ve 2 yaşındaki kızı Stormi’yi 6 milyon dolarlık süper lüks malikanesinde karantinaya aldı. Kozmetik markası sahibi 22 yaşındaki Jenner, California’daki Hidden Hills bölgesinde yer alan evinde corona virüs salgınına karşı evinden çıkmıyor ve kardeşleri Kim, Kourtney, Khloe Kardashian, Kendall Jenner ve annesi Kris Jenner ile görüşmüyor.

Bir haftadır bir araya gelmeyen aile için bu, sıra dışı bir durum. Sürekli bir arada olan aile, 2007’den bu yana 15 sezondur devam eden Keeping Up with the Kardashians adlı bir reality show programı yapıyor. Şöhretlerini ve onunla bağlantılı olarak para kazanmalarını da bu programa borçlular.

Karantina günlerinde Kylie Jenner, zamanını film ve dizi seyrederek, rap şakıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden doğan kızı Stormi ile oyun oynayarak geçirdiğini anlattı.

BU EVDE SIKILMAK MÜMKÜN DEĞİL!

650 metrekrelik evde sıkılmak mümkün değil gibi görünüyor. Küçük Stormi için özgürce koşabileceği geniş bir alan bulunuyor evde.

Altı yatak odalı, yedi banyolu evin dört de garajı var. Jenner, spor otomobil koleksiyonu yapmasıyla tanınıyor.

Evde Jenner için ayrılmış devasa giyinme odası, geniş bir bahçe, ısıtmalı yüzme havuzu ve spa da mevcut.

Kylie Cosmetics adında büyük bir makyaj imparatorluğu kuran Jenner’ın şirketinin değeri 1 milyar dolar. Jenner, geçen yıl şirketinin 600 milyon dolarlık kısmını Coty şirketine sattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Şeyma Subaşı'nın karantina günleri! Kendini temizliğe verdiŞeyma Subaşı'nın karantina günleri! Kendini temizliğe verdi
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kylie jenner, Kylie Jenner ile Travis Scott, Kylie Jenner çocuk, Kylie Jenner KİM,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki: 'Çekemiyorsan anten tak' cümlesi...

Taşlarından sonra yorumlarıyla olay oldu

Seda Bakan: Temizliği sevdiğimi bilirsiniz...

'Temizliği sevdiğimi bilirsiniz...'

Survivor'da ödül oyunu kim kazandı? Şampuan ve duş için yarıştılar!

Survivor'da bu defa temizlik için yarıştılar!

Survivor'da Acun Ilıcalı koronavirüs salgınını duyurdu! Survivor yarışmacıları büyük şok yaşadı!

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Şeyma Subaşı'nın karantina günlüğü! Kendini temizliğe verdi

Şeyma Subaşı'nın karantina günleri! Kendini temizliğe verdi

Robert De Niro: Yayılmasını durdurmak zorundayız

Dünyaca ünlü oyuncudan önemli mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.