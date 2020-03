Kylie Jenner 6 milyon dolarlık evinde karantinada

Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, kendini ve 2 yaşındaki kızı Stormi’yi 6 milyon dolarlık süper lüks malikanesinde karantinaya aldı. Kozmetik markası sahibi 22 yaşındaki Jenner, California’daki Hidden Hills bölgesinde yer alan evinde corona virüs salgınına karşı evinden çıkmıyor ve kardeşleri Kim, Kourtney, Khloe Kardashian, Kendall Jenner ve annesi Kris Jenner ile görüşmüyor.

Bir haftadır bir araya gelmeyen aile için bu, sıra dışı bir durum. Sürekli bir arada olan aile, 2007’den bu yana 15 sezondur devam eden Keeping Up with the Kardashians adlı bir reality show programı yapıyor. Şöhretlerini ve onunla bağlantılı olarak para kazanmalarını da bu programa borçlular.

Karantina günlerinde Kylie Jenner, zamanını film ve dizi seyrederek, rap şakıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden doğan kızı Stormi ile oyun oynayarak geçirdiğini anlattı.

BU EVDE SIKILMAK MÜMKÜN DEĞİL!

650 metrekrelik evde sıkılmak mümkün değil gibi görünüyor. Küçük Stormi için özgürce koşabileceği geniş bir alan bulunuyor evde.