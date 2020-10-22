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Kylie Jenner'a açılan taklit davası sonuca bağlandı

22.10.2020 11:29 | Son Güncelleme:
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Bir iç çamaşırı firmasının kendilerine ait bir deseni izinsiz olarak koleksiyonuna ekleyip kazanç sağladığı iddiasıyla 30 yaşın altında en çok para kazanan ünlüleri arasında yer alan Kylie Jenner'a açtığı taklit davası sonucu vardı. Taraflar, önceki gün miktarı açıklanmayan bir anlaşma sağlayarak aralarındaki sorunu çözdü.

Ocak ayında Klauber Brothers adlı iç çamaşırı firması, kendilerine ait bir dantel deseninin koleksiyonuna ekleyen Kylie Jenner'ın şirketine karşı harekete geçti.

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Firmanın iddiasına göre, Kylie ve Kendall adlı iç çamaşırı koleksiyonunda kendilerine ait bir desen kullanıldı.

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Firma, kendilerine ait parçayı izinsiz kullanan Jenner'ın şirketine karşı dava açarak, satıştan elde edilen tüm geliri talep etti.

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Ancak mahkeme dökümanlarına göre iki taraf arasında miktarı açıklanmayan bir maddi anlaşmaya varılarak sorun çözüldü.

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Sessiz kalmayı tercih eden Jenner'ın internet sitesinde 18 dolara satılan ürün, şu an online olarak kategorilerde yer almıyor.

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Amerikan Forbes dergisi, mayıs ayında iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner'ın gelirinin sahte çıktığını açıkladı. 22 yaşındaki Jenner ise servetiyle ilgili iddiaları yalanladı.

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