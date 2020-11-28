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Kylie Jenner'a özel jet tepkisi

28.11.2020 17:38 | Son Güncelleme:
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Realty show yıldızı Kylie Jenner ve kızının babası rapçi Travis Stott, Palm Springs'te Şükran Günü'nü iki yaşındaki kızları Stormi ile geçirdikten sonra Los Angeles'a döndü. Ancak ikilinin özel jeti ile 90 dakika boyunca yaptığı yolculuk çevre dostu olmadığı için eleştirildi.

ABD'li yıldızı Keylie Jenner, Şükran Günü'nü kutlamak için kızının babası Travis Scott ve kızı Stormi Webster ile bir araya geldi.

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BAKICILARI VE KORUMALARI EŞLİK ETTİ

Kızlarıyla birlikte Palm Springs'e giden ikili, 50 milyon dolarlık özel jetleriyle Los Angeles'a geri döndü.

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Jenner ve Scott'a bakıcıları ve korumaları da eşlik etti.

ÖZEL JETİ ELEŞTİRİLDİ

Yaklaşık 90 dakika süren Jenner ve Scott'un yolculuğu özel jetlerinin çevre dostu olmadığı için eleştirildi.
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Öte yandan lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen 23 yaşındaki Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki takipçisi 200 milyonu geçmişti.

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