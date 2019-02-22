Kylie Jenner ablasının sevgilisiyle olan Jordyn Woods’u evden kovdu

Kylie Jenner en yakın arkadaşından büyük bir kazık yedi. Jenner'ın kankası Jordyn Woods Khloe Kardashian’ın sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte oldu. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü.

Jordyn ile çok yakın arkadaş olan Kylie, aldatma haberlerinden sonra, birlikte yaşadığı Woods’u evden kovdu.

Woods her ne kadar özür dilese de, Kylie, aile üyelerinin Jordyn ile görüşmeyi bırakması konusunda yaptığı baskılara karşı gelemedi.

Kylie, Jordyn’i sadece evden kovmakla da kalmadı. Birlikte çıkardıkları Kylie X Jordyn | Kylie Cosmetics by Kylie Jenner adlı kozmetik koleksiyonunu da yüzde elli indirimli olarak satışa sundu.

Jordyn Woods’un olaylardan ötürü üzgün olduğu ve Khloe’den özür dilemeye çalıştığı iddia edilse de Kardashian-Jenner ailesinin fertleri çok da affedici olacağa benzemiyor.

Kylie Jenner kozmetik markası bünyesinde, arkadaşı Jordyn ile birlikte bir makyaj koleksiyonu çıkarmıştı. Aldatma haberleri ardından Kylie, koleksiyonu yüzde 50 indirimle satışa sundu.

