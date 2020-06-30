Kylie Jenner açıldıkça açıldı! Mini iç çamaşırıyla olay pozlar

İki yıl üst üste ‘Dünyanın en genç milyarderi’ unvanına layık görülen Kylie Jenner’ın hesaplarda oynama yaptığı ortaya çıkmış, gerçek servetinin ise 1 milyar dolar değil 700 milyon dolar olduğu öğrenilmişti.

Kylie Jenner bu iddialarla ve gündemle çok da canını sıkmıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Jenner son paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.

Pastel pembe peruğu ve iç çamaşırıyla pozlar veren Jenner'ın keyfi yerinde. Minicik iç çamaşırlarıyla açıldıkça açılan Kylie Jenner yine herkesin beğenisini topladı.

Göğsünü tutarak ve parmaklarında birkaç büyük elmas yüzükle verdiği pozlarda Jenner "en sevdiğim rengi tahmin edebilir misiniz" notunu düştü.

