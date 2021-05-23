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Kylie Jenner: Annemden ilham alıyorum

23.05.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality show yıldızı Kylie Jenner, Kris Jenner'ın sadece iş hayatına değil, bir anne olarak rolüne nasıl yaklaştığı konusunda kendisine ilham kaynağı olduğunu açıkladı.

Kylie Jenner: Annemden ilham alıyorum

Kylie Jenner, ailesi ve kızı Stormi'ye devretmek istediği mirası hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Kendi adını taşıyan bir kozmetik markası olan Jenner, annesi Kris Jenner'dan ilham aldığını söyledi. 23 yaşındaki reality show yıldızının, Jenner'ın bir anne olarak rolüne nasıl yaklaştığı konusunda kendisine rol model olduğunu belirtti.

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"TANIDIĞIM EN BAŞARILI KADIN O"

Kylie Jenner, "Annemin annelik ve iş dengesi ile nasıl başa çıktığını görünce anladım; tanıdığım en başarılı kadın o" ifadelerini kullandı.

Jenner, "Annem bizi büyütmek konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardı. Bu yüzden güçlü ve bağımsız olmak, bunu gerçekten Stormi'ye aktarmak istiyorum" diye konuştu.

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"GÜZELLİK İMPARATORLUĞUMU KIZIMA DEVREDECEĞİM"

Kylie Jenner, ayrıca rapçi Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi Webster'ın sonunda başarılı güzellik imparatorluğunu devralacağını umduğunu açıkladı.

Kylie Jenner, "Stormi benim mirasım. Onu akıllı, nazik ve azimli olması için yetiştiriyorum. Belki bir gün Kylie Cosmetics'i devralır, eğer isterse" dedi.

Jenner, hayat yolculuğunda ilham verdikleri için ünlü kız kardeşleri konusunda da konuştu. Ünlü yıldız, "Ailemde çok fazla güçlü kadın var. Ablalarımı ve annemi izleyerek büyümek inanılmazdı" dedi.

Koronavirüs salgınının kızı Stormi ile daha fazla evde olma şansı da sağladığını belirten Jenner, pandeminin sunduğu zorlukların ortasında nihayetinde bu süre için minnettar olduğunu söyledi.

Jenner, "Anne olmak benim için en büyük değişiklikti. Her geçen gün büyümeye devam ediyorum. Öğrenmeyi seviyorum ve olabileceğim en iyi kişi olmaya çalışıyorum. Çok zor bir yıl oldu ama işin püf noktası ailemle geçirmek için çok daha fazla zamanım oldu" diye konuştu.

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Kris Jenner Kylie Jenner
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