Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaşmaya doymadı

Kısa bir süre öncesine kadar arkadaşlarıyla birlikte Bahamalar’da tatilde olan ve günlüğü 10 bin dolarlık villlada tatil yapan Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Arkadaşlarıyla olan tatilini bitirdikten sonra ailesiyle bir araya gelen 22 yaşındaki Kylie Jenner, tatil zamanını aratmayan paylaşımlara imza attı.

Bol bol bikinili görüntü ve video paylaşan Kylie aile fertlerinin görüntülerini paylaşmaktan da geri durmadı.

Stormi adında bir de kızı olan Kylie, bikinili görüntüleriyle Instagram hesabının hikaye bölümünü bir hayli renklendirdi.

