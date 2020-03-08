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Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaşmaya doymadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 09:32 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte yaptığı televizyon şovlarıyla ve sonrasında atıldığı ticaret sektöründe başarılı işlere imza atan ve şimdilerde dünyanın en genç milyarderleri arasına adını yazdıran Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bol bol bikinili vücudunu sergiledi.

Kısa bir süre öncesine kadar arkadaşlarıyla birlikte Bahamalar’da tatilde olan ve günlüğü 10 bin dolarlık villlada tatil yapan Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Arkadaşlarıyla olan tatilini bitirdikten sonra ailesiyle bir araya gelen 22 yaşındaki Kylie Jenner, tatil zamanını aratmayan paylaşımlara imza attı.

Bol bol bikinili görüntü ve video paylaşan Kylie aile fertlerinin görüntülerini paylaşmaktan da geri durmadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

wear your sunscreen

Kylie ???? (@kyliejenner)'in paylaştığı bir gönderi ()

Stormi adında bir de kızı olan Kylie, bikinili görüntüleriyle Instagram hesabının hikaye bölümünü bir hayli renklendirdi.

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