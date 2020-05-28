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Kylie Jenner'dan makyaj açıklaması! Makyajsız hali akla geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 09:54 | Son Güncelleme

Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, evde kendisine yaptığı makyajı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Jenner, "Makyaj konusunda oldukça iyiyim" dedi. Jenner'ın bir süre önce makyajsız yakalanması ve o halleri takipçileri tarafından hatırlatıldı.

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. 23 yaşındaki Jenner, paylaşımına "Makyaj konusunda oldukça iyiyim" notunu düştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Kylie Jenner'ın paylaşımı kısa sürede 5 miyondan fazla beğeni aldı.

Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde evde ünlü bir markanın imzasını taşıyan tulumla poz vermişti. Jenner'ın çok sayıda beğeni alan paylaşımına bir takipçisi, "Evde de böyle giyinip, kuşanıp mı geziyorsun?" yorumunda bulunmuştu.

Kylie Jenner ise o takipçisine "Evet" şeklinde kısa bir yanıt vermişti. Öte yandan Jenner'ın Instagram'da 178 milyon takipçisi bulunuyor.

Jenner kısa süre önce makyajsız yakalanmış ve o haliyle herkesi şoke etmişti. Jenner'ın takipçileri makyaj konusunda çok iyi olmasına inandıklarını çünkü makyajsız haliyle bambaşka olduğunu ifade ettiler.

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