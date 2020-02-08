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Kylie Jenner'dan 'Playboy çıkışlı' pozlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 10:33 | Son Güncelleme

Servetini kendi yapan en genç milyarder ünvanına sahip olan Kylie Jenner, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarına yenisini ekledi. İç çamaşırsız pozlarını 'Playboy çıkışı' notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Amerikalı modelin söz konusu paylaşımı milyonlarca beğeni aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ABD'li ünlü model Kylie Jenner, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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22 yaşındaki genç model, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. 161 milyon takipçisi bulunan Jenner, 'Playboy çıkışı'notuyla paylaştığı iç çamaşırsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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MİLYONLARCA BEĞENİ ALDI

Kylie Jenner'ın söz konusu paylaşımına 3 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Öte yandan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde de ip dansı yaparken çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Kyle Jenner'ın paylaşımlarına milyonlarca beğeni alırken, Amerikalı yıldızın kusursuz fiziği ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
kylie jenner, playboy, ABD,

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