Kylie Jenner, dekoltesini nasıl göstereceğini şaşırdı

En genç zenginlerden biri olan Kylie Jenner, desenli yeşil bikini ve ona uygun plaj kıyafetiyle verdiği pozlarla Instagram’ın ateşini yükseltti. Göğüs dekoltesini ön plana çıkarmak için şekilden şekile giren Kylie Jenner, seksi vücudunu korumak için bol bol egzersiz yapacağını belirtti.

ŞARKI SÖZÜ PAYLAŞTI

23 yaşındaki yıldız 70’lerden ilham alan desenleriyle ön plana çıkan bikinisyle verdiği pozların bir şarkı sözüyle paylaştı. Gönderisine yazdıkları 2006 yılında çıkan Fergie'nin Fergalicious şarkısından bir sözdür.

