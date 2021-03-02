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  4. Kylie Jenner, dekoltesini nasıl göstereceğini şaşırdı

Kylie Jenner, dekoltesini nasıl göstereceğini şaşırdı

02.03.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Instagram’sız yaşayamayan Kylie Jenner, desenli yaşil minik bikinisi ve ona uygun pareosuyla bol bol fotoğraf ve video paylaştı.

En genç zenginlerden biri olan Kylie Jenner, desenli yeşil bikini ve ona uygun plaj kıyafetiyle verdiği pozlarla Instagram’ın ateşini yükseltti. Göğüs dekoltesini ön plana çıkarmak için şekilden şekile giren Kylie Jenner, seksi vücudunu korumak için bol bol egzersiz yapacağını belirtti.

ŞARKI SÖZÜ PAYLAŞTI

23 yaşındaki yıldız 70’lerden ilham alan desenleriyle ön plana çıkan bikinisyle verdiği pozların bir şarkı sözüyle paylaştı. Gönderisine yazdıkları 2006 yılında çıkan Fergie'nin Fergalicious şarkısından bir sözdür.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Instagram
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