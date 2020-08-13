Kylie Jenner'den yeni yaş paylaşımları

Gösteri dünyasının en genç ve en zengin yıldızlarından biri olan Kylie Jenner, yeni yaşına girdi. 10 Ağustos 1997 doğumlu olan Jenner, yeni yaşını, küçük kızı ve ailesiyle birlikte kutladı. Birkaç gün süren kutlamalarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.



'BAŞKA YERDE OLMAK İSTEMEZDİM'

Kızı Stormi ile çekilen pozunu "Olmayı tercih edeceğim başka bir yer yok" notuyla paylaştı. Jenner'ın, iki yaşındaki kızıyla çektirdiği bu pozuna yorum ve beğeni yağdı.

Genç yıldız daha önce de kızıyla doğum günü pastasının önünde çekilen bir pozunu paylaşmıştı. Jenner, koronavirüs karantinası sırasında satın aldığı lüks malikanesinde yeni yaşına girdi.Jenner'ın satın aldığı bu ev, pandeminin ilk dönemlerinde uzun süre konuşulmuştu.

