Kylie Jenner doymuyor! 36 milyon dolarlık malikaneden sonra...

Forbes’a göre 1 milyar dolarlık servetiyle en genç milyarder olan Kylie Jenner, kozmetik şirketinden sonra yatırımlarını emlak piyasasına yapıyor. 22 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, birkaç hafta önce satın aldığı 36,5 milyon dolarlık Hornby Hills malikanesinin ardından şimdi de 15 milyon dolarlık yeni bir eve yatırım yaptı.

Jenner’ın evi aldığı kişinin adı bilinmezken, 2018 yılında evin sahibinin ünlü şarkıcı Miley Cyrus olduğu biliniyor. Cyrus, mülkü, atlarını barındırdığı pastoral bir çiftlik olarak kullanmıştı.

DEVASA MÜLK

Variety’nin haberine göre mülk, 20 bin metrekarelik dev bir araziye yayılmış durumda. Bu da evin Hidden Hills bölgesindeki en büyüklerden biri olduğunu gösteriyor. 1600 metrekarelik malikanenin 12 araçlık garajı, misafirhanesi, ahırı, tam zamanlı güvenlik sağlamak için koruma kulübesi, tenis kortu ve havuzu bulunuyor.

Kylie Jenner, aynı zamanda 13,5 milyon dolarlık bir başka Beverly Hills malikanesinin ve California ilçesi La Quinta’daki Palm Desert tatil köyünde bir arazinin de sahibi.