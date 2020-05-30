Kylie Jenner dünyayı kandırdı!

Kylie Jenner, 2015 yılında kurduğu kozmetik markasıyla, 21 yaşında 'dünyanın en genç milyarderi' unvanını kazanmıştı.



ABD'li magazin yıldızını 'Dünyanın En Genç Milyarderi' olarak o dönem kapağına taşıyan ünlü ekonomi dergisi Forbes, Kylie'nin şirketinin, milyarderlik unvanı almak için ciro ve vergi beyannamesiyle oynadığını iddia etti.

Dergi, Jenner'ın servetinin 900 milyon dolardan daha az olduğunu yazdı.



Forbes'in sorularını yanıtsız bırakan 22 yaşındaki yıldız, twitter'dan ise "Sizi düzeltmeye hiç vaktim yok" mesajını yazdı.