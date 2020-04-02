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Kylie Jenner el dezenfektanı üretmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 09:11 | Son Güncelleme

ABD'li yıldız Kylie Jenner, dünyaya etkisi altına alan koronavirüsü bir nevi fırsata çevirdi! Jenner kozmetik üretimini bir süre durdurarak el dezenfektanı üretmeye başladı.

Verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren Kylie Jenner, dünyaya yayılan ve 40 binden fazla kişinin canına mal olan koronavirüsle mücadele etmek için kozmetik üretimini durdurup, el dezenfektanı üretimine başladı.

Kardashian/Jenner ailesinin 22 yaşındaki üyesi, ana şirket Coty ile annesi Kris Jenner'la birlikte yönettikleri Kylie Cosmetics ve Kylie Skin'in şu an için makyaj ürünleri üretmeyi bıraktı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadele edilmesi için hastanelere 1 milyon dolar bağışta bulanan Kylie Jenner, California'daki hastanelerde kullanılması için el dezenfektanı üretimine geçti.

KENDİLERİNİ SALGINLA MÜCADELEYE ADADILAR

Yeni girişimlerinden bahseden marka temsilcisi, şirketlerinin kendilerini salgınla mücadele çalışanlarının ihtiyacına adadığını belirtti. Ayrıca temsilci, el dezenfektanı üretiminin kozmetik ürünlerinin üretimini etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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kylie jenner, Kylie Jenner virüs,

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