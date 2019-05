Kylie Jenner eleştirileri umursamıyor! Kızıyla havuz pozu

Forbes tarafından en genç milyarder ilan edilen Kylie Jenner'ın keyfi yerinde. Sosyal medya kraliçesi olarak da bilinen Jenner, Anneler Günü'ndeki Instagram hikayelerindeki fotoğrafları tekrar paylaştı.

Kızı Stormi ile havuz keyfi yaparken çekilmiş pozlarını paylaşan ünlü isim; makyajsız ve doğal halleriyle hayranlarının beğenisini topladı.

Her ne kadar sık sık kızıyla çekilen pozlarını Instagram'ta paylaşsa da Jenner "Kızım yeterince büyüyüp kendisi karar verecek yaşa gelinceye kadar Keeping Up With The Kardashians programında kamera karşısına geçmeyecek" demişti.

Ünlü reality yıldızı Kylie Jenner ve rapçi Travis Scott, kızları Stormi'ye yaptıkları pahalı yaş günüyle gündem olmuştu.