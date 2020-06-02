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Kylie Jenner hapisle yargılanabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı; en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Kylie Jenner'ın hapis istemiyle yargılanması gündemde.

Kylie Jenner hapisle yargılanabilir

Amerikan Forbes dergisinin; üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner'ı sahtecilikle suçlaması üzerine ortalık karıştı.

Annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen Kylie'nin başının dertte olduğu ortaya çıktı.
Mali müşavirler, Kylie'nin vergi sahteciliğinden hapisle yargılanabileceğini iddia etti.

İddialara alaycı bir dille yanıt veren Kylie Jenner, iki yıl üst üste elde ettiği servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını ise Norveçli Alexandra Andresen'e (23) kaptırdı.

Ailesinin yatırım şirketine ortaklığı sayesinde 1.1 milyar dolar serveti olan Andresen, tüm parasını veganlığı yaymak için kullanıyor.

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