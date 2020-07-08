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Kylie Jenner havuzda bile kameradan vazgeçmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 16:46 | Son Güncelleme

Reality show yıldızı Kylie Jenner, arkadaşları ile birlikte tatile çıktı. Kylie Jenner'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı.

Kylie Jenner havuzda bile kameradan vazgeçmedi

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı, ve en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Kylie Jenner, seyahate çıktı.

Kylie Jenner Kuzey Amerika'da yer alan Rocky Dağları'na gitti. Son dönemde Forbes dergisiyle yaşadığı polemikle gündeme gelen yıldız, kaldığı otelin havuzundan paylaşımlar yaptı.
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Arkadaşlarıyla eğlenen yıldız, yeşil mayosuyla kendi objektifine pozlar verdi.

DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYOR

Jenner, dünyanın en genç milyarderi unvanını veren Forbes tarafından dolandırıcılık yapmakla suçlanmıştı.

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Forbes, Kylie Jenner'ın gelir beyanlarında oynama yaptığını öne sürmüş ve adını taşıyan kozmetik şirketinin de söylendiği kadar gelir elde etmediğini belirtmişti.

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