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Kylie Jenner ikinci kez anne mi oluyor?

21.08.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce barışan Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin, ikinci kez bebek heyecanı yaşadığı öne sürüldü. Üç yıl önce kızı Stormi'yi dünyaya getiren ünlü yıldızın hamile olduğu konuşuluyor. Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ise henüz bilinmiyor.

Kylie Jenner ikinci kez anne mi oluyor?

Ekim 2019'de ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık iki yıllık aranın ardından barışmıştı. Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.

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AİLEYE YAKIN KAYNAKLAR AÇIKLADI: HAMİLE!

Ünlü çiftten sürpriz bir haber daha geldi. 24 yaşındaki Kylie Jenner'ın hamile olduğu iddia edildi. Aileye yakın kaynaklar, konuyla ilgili People dergisine konuştu.

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Aileye yakın kaynaklar, ünlü yıldızın karnının belirginleşmeye başladığını söyledi. Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği ise henüz bilinmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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