Kylie Jenner'ın 36.5 milyonluk malikanesinin son hali olay oldu

Yılbaşı heyecanını sonuna kadar yaşayan ABD'li yıldız Kylie Jenner, tüm hazırlıklarını tamamladı.

Lüks yaşantısı için avuç dolusu paralar harcamaktan çekinmeyen Jenner, nisan ayında satın aldığı Los Angeles'ın Holmby Hills bölgesinde yer alan malikanesinin hem içini hem de dışını süsledi.

23 yaşındaki ABD'li yıldız, 36.5 milyon dolar değerindeki evinde, bahçe kapısından başlayarak her yerde süslemeler ve aydınlatmalar kullandı.

"YILIN EN SEVDİĞİM ZAMANI"

Malikanesini ışık şelalesi haline getiren Kylie Jenner, evine de dev boyutlu bir çam ağacı kurup süsledi.

Jenner, ağacın son halini sosyal medya hesabından "Yılın en sevdiğim zamanı" notuyla paylaştı.



ABD'li yıldızın bu süslemeler için binlerce dolar harcadığı düşünülüyor.

Öte yandan Los Angeles bölgesinde emlak yatırımı bulunan Jenner, bu malikane için ilk başta 45 milyon dolar isteyen ev sahibi ile sıkı bir pazarlığa girerek orta yolu bulmuştu.

Attığı her adımla takip edilen ünlü yıldızın malikanesinde, 7 yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı geniş bir alanı bulunan evin içinde spor salonundan sinema alanına kadar birçok imkanı mevcut.

