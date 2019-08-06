Kylie Jenner'ın doğum günü planı bile olay!

21’nci yaş gününü Los Angeles'ın en ünlü mekanlarından biri olan Craig's'de düzenlenen partiyle kutlayan Kylie Jenner 22. doğum gününü de genç milyardere yakışır bir şekilde kutlayacak gibi duruyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana doğum günü için çeşitli hazırlıklar yapan Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

10 Ağustos’ta 22 yaşına girecek olan Jenner, önce dolar temalı yeni gece elbisesi tasarımını ve dolar temalı kozmetik koleksiyonu Instagram hesabından paylaştı ardından doğum gününde tanıtacağı bu koleksiyondan elde edeceği geliri hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Tüm bunlardan sonra şimdiye kadar yaptığı en büyük doğum günü partisinin hazırlıklarına başlayan ünlü milyarderin 250 milyon dolarlık bir yatı kiraladığı haberleri çıktı.

TMZ'nin haberine göre Jenner'ın 250 milyon dolarlık partisi, Akdeniz'de 90 metrelik bir yatta gerçekleşecek.

1 hafta için 1 milyon dolara kiralanan yatta yok yok: 1 ana suit, 3 VIP oda, 1 spa merkezi, 1 güzellik salonu, 1 sinema salonu, 1 güverte havuzu, 1 açık hava barı, 1 helikopter pisti, 1 jakuzi havuzu ve 22 oda...

