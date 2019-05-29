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Kylie Jenner'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner, geçtiğimiz akşam Los Angeles'da görüntülendi. Jenner'ın giydiği kıyafetlerin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Kylie Jenner'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

21 yaşındaki Kylie Jenner; dünyanın en ünlü ailelerinden biri olan Kardashian / Jenner ailesinin bir üyesi ve aynı zamanda oldukça başarılı bir genç girişimci.

Sahip olduğu serveti her geçen gün büyüten Jenner dünyanın en zengin genci unvanına da sahip.

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Kylie Jenner geçtiğimiz akşam Los Angeles'da bir restorandan çıkarken görüntülendi. Jenner akşam yemeği için iddialı ve pahalı bir kıyafet tercih etmişti.

Kylie Jenner'ın giydiği Julien MacDonald imzalı turuncu elbisenin fiyatı 12 bin 742 sterlin yani 97 bin lira.

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Ayakkabıları ise Yeezy marka ve 760 dolar yani 4 bin 600 lira.

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