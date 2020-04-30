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Kylie Jenner'ın karantina umurunda değil! Tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kylie Jenner, koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların yaptığı 'Evde kal' çağrılarını görmezden geldi eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu yıl ikinci kez dünyanın en genç milyarderi seçilen Kylie Jenner, yaptığı harcamalar ve lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor. Jenner, son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle uzmanların 'Evde kal' çağrısını reddetmesiyle gündemde yer aldı.

Özel yaşantısını sık sık sosyal medya hesabından gözler önüne seren Jenner'ın bu süreçte gittiği yerleri ve görüştüğü insanları paylaşması, onu eleştirilerin hedefi haline getirdi.

22 yaşındaki Jenner, annesi Kris Jenner'ı sürekli olarak ziyaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de annesinin Palm Springs’teki evine giden Jenner, hayranlarına malikanenin odalarını gezdirdi.

Jenner, annesi Kris Jenner'ın 12 milyon dolara satın aldığı lüks evine giderek sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile giderek paskalyayı kutladı.

Geçtiğiz hafta Los Angeles'a dönen Kylie Jenner, yine boş durmadı ve bu sefer Hollywood'daki evinde en iyi arkadaşı Stassi’yi misafir olarak ağırladı.

Birkaç gün önce de aynı şehirde Holmby Hills bölgesinde 36 milyon dolara yeni bir malikane satın alan Jenner, bu süreçte de evine taşındı.

Paylaşımlarını malikanesinden devam ettiren Kylie Jenner, Stassi’yi tekrar ağırlayarak yeni pozlarını yayınladı.

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