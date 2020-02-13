Kylie Jenner'ın kırmızı derin dekolteli elbisesi olay oldu

ABD'li kozmetik milyarderi Kylie Jenner, Beyonce ve eşi Jay-Z'nin Oscar sonrası düzenlediği partiye katıldı. Jenner yine kırmızı cesur elbisesiyle herkesin önüne geçti.

Kırmızılar içinde...

92. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Törenin hemen ardından düzenlenen Vanity Fair partisine adeta ünlü yağdı.

Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner da Beyonce ve eşi Jay-Z'nin 92. Oscar Ödül Töreni sonrası düzenlediği partiye katıldı.

Jenner, gece için kırmızı iddialı bir elbise tercih etti. Bacak dekoltesiyle dikkat çeken Kylie Jenner, mücevherleri ile de göz doldurdu.

Jenner'in Vivienne Westwood tasarımı kırmızı elbisesini Lorraine Schwart tasarımı kolyesi tamamlıyordu.