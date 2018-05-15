Kylie Jenner'ın koruması sessizliğini bozdu

Kylie Jenner‘ın koruması Chung, bebeğinin babasının kendisi olmadığını söyledi.
Tim Chung: Bebeğin babası ben değilim
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Kylie Jenner ile Travis Scott’un şubat ayında dünyaya gelen kızı Stormi, Kylie’nin koruması Tim Chung’a benzetilmişti.
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Bu benzetmenin üzerine Jenner'ın takipçileri ünlü yıldızın sevgilisi Travis Scott'u yakın korumasıyla aldattığını öne sürdü.
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Ortaya atılan iddialar konuşan Chung, bebeğin babasının kendisi olmadığını söyledi.
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Chung şöyle konuştu: “Normalde asla böylesi gülünç dedikodulara cevap vermem."
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"Kylie ve ailesiyle ilişkim tamamen profesyonel anlamda. Beni bu tip saygısız haberlerin içine çekmeyin!”
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