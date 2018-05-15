Kylie Jenner'ın koruması sessizliğini bozdu

Kylie Jenner‘ın koruması Chung, bebeğinin babasının kendisi olmadığını söyledi.

Kylie Jenner ile Travis Scott’un şubat ayında dünyaya gelen kızı Stormi, Kylie’nin koruması Tim Chung’a benzetilmişti.

Bu benzetmenin üzerine Jenner'ın takipçileri ünlü yıldızın sevgilisi Travis Scott'u yakın korumasıyla aldattığını öne sürdü.

Ortaya atılan iddialar konuşan Chung, bebeğin babasının kendisi olmadığını söyledi.

Chung şöyle konuştu: “Normalde asla böylesi gülünç dedikodulara cevap vermem."

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"Kylie ve ailesiyle ilişkim tamamen profesyonel anlamda. Beni bu tip saygısız haberlerin içine çekmeyin!”