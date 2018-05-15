MAGAZİN

Kylie Jenner'ın koruması sessizliğini bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

Ünlü model Kylie Jenner‘ın koruması Tim Chung, ünlü model yeni doğan çocuğu Stormie’nin babası olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Kylie Jenner‘ın koruması Chung, bebeğinin babasının kendisi olmadığını söyledi.

Tim Chung: Bebeğin babası ben değilim

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Kylie Jenner ile Travis Scott’un şubat ayında dünyaya gelen kızı Stormi, Kylie’nin koruması Tim Chung’a benzetilmişti.
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Bu benzetmenin üzerine Jenner'ın takipçileri ünlü yıldızın sevgilisi Travis Scott'u yakın korumasıyla aldattığını öne sürdü.
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Ortaya atılan iddialar konuşan Chung, bebeğin babasının kendisi olmadığını söyledi.
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Chung şöyle konuştu: “Normalde asla böylesi gülünç dedikodulara cevap vermem."
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"Kylie ve ailesiyle ilişkim tamamen profesyonel anlamda. Beni bu tip saygısız haberlerin içine çekmeyin!”
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