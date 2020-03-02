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Kylie Jenner'ın kuyruğu olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Dünyanın en genç dolar milyoneri, yeni saç modeliyle sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Genç iş kadını ve TV yıldızı Kylie Jenner, Instagram paylaşımıyla olay yarattı. 22 yaşındaki Jenner, kaynak yaptırdığı, boyundan uzun ve örgülü saçıyla çektirdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Kylie Jenner'ın kuyruğu olay oldu

Birçok kişiye masal kahramanı Rapunzel'i hatırlatan bu saç modeli bazı takipçiler tarafından da kuyruğa benzetildi. Jenner'ın pozları yorum yağmuruna tutuldu.
Bir takipçisi Kylie Jenner'ın bu paylaşımına "Yoksa senin kuyruğun mu var?" yorumunu yaparken bir başkası da "Rapunzel, Rapunzel saçlarını aşağıya uzat" diye yazdı. Ablası Khloe Kardashian bile "Bir daha sakın bana 'aşırı' deme" diye yazdı. Şarkıcı Britney Spears'ın kardeşi Jamie Lynn de o uzun saç örgüsünü ilk bakışta "yılan" sandığını belirtti.
Bu arada Kylie Jenner'ın fotoğraflarındaki bir ayrıntı da eski sevgilisi ve kızının babası Travis Scott ile barıştığına dair iddiaları güçlendirdi. Jenner, Scott'ın ünlü bir spor ayakkabı markası için tasarladığı ve kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan modelini giydi.
Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner, 1997 yılında Los Angeles, California'da dünyaya geldi. Adını da ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keepign Up With The Kardashians ile duyurdu. Fakat daha sonra kurduğu Kylie Cosmetics adlı markayla kendi işinden para kazanmaya başladı.
Jenner, şu anda dünyanın 30 yaşındaki en zengin iş kadını unvanını taşıyor. Özel hayatıyla da ilgi çeken Kylie Jenner, son olarak rap'çi Travis Scott ile birlikteydi. Stormi adında bir kızları olan çift yollarını ayırdı. Fakat bir süredir Jenner ile Scott'ın barıştığına dair söylentiler dolaşıyor.
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Anahtar Kelimeler:
kylie jenner, saçı,

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