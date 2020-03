Kylie Jenner'ın kuyruğu olay oldu

Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner, 1997 yılında Los Angeles, California'da dünyaya geldi. Adını da ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keepign Up With The Kardashians ile duyurdu. Fakat daha sonra kurduğu Kylie Cosmetics adlı markayla kendi işinden para kazanmaya başladı.