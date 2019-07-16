Kylie Jenner'ın tatil masrafı dudak uçuklattı

Kardashian/Jenner ailesinin 21 yaşındaki üyesi Kylie Jenner geçtiğimiz gün havuz başında yaptığı çıplak paylaşımla gündem olmuştu. Jenner şimdi de tatil için harcadığı parayla gündemde...

Kylie Jenner Instagram'ı yıktı geçti

21 yaşındaki bir çocuk annesi Jenner, son birkaç gündür arkadaşlarını ağırladığı lüks tatille gündemde.

Jenner, kendi adını taşıyan ve servetini borçlu olduğu kozmetik markasının yeni koleksiyonunun tanıtımı için Turks and Caicos adalarında bir tatil organize etti.

Üzerinde kendi kozmetik firmasının adı yazılı olan beyaz- pembe bir özel uçakla yola çıkan Jenner'ın yanında en yakın arkadaşları Anastasia Karanikolaou, Sofia Richie, Victoria Villarroel, Yris Palmer, Tiffany Sorya, Ariel Tejada ve Amber Asaly de vardı.

Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi'yi de yanında götürdü.

ABD basınında Jenner'ın bu lüks tatil için 300 bin ile 500 bin dolar harcadığı ileri sürülüyor.