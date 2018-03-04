MAGAZİN

Kylie Jenner kızının yüzünü ilk kez gösterdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 14:54 | Son Güncelleme

ABD’li reality show yıldızı Kylie Jenner, geçen ay dünyaya gelen kızının yüzünün net olarak göründüğü fotoğrafını ilk kez paylaştı.

İşte minik Stormi...

İşte Kylie Jenner'ın kızı

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ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner, kızı Stormi’nin yüzünün tam olarak göründüğü fotoğraflarını ilk kez Snapchat hesabından hayranlarıyla paylaştı.

ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner, kızı Stormi’nin yüzünün tam olarak göründüğü fotoğraflarını ilk kez Snapchat hesabından hayranlarıyla paylaştı.
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Paylaşımına "Benim güzel kızım" notunu düşen 20 yaşındaki Jenner ve 25 yaşındaki rapçi erkek arkadaşı Travis Scott, 1 Şubat’ta ilk çocuklarını kucaklamıştı.

Paylaşımına "Benim güzel kızım" notunu düşen 20 yaşındaki Jenner ve 25 yaşındaki rapçi erkek arkadaşı Travis Scott, 1 Şubat’ta ilk çocuklarını kucaklamıştı.
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Diğer taraftan, geçen hafta Snapchat’i kullanmadığını ilan ederek, sosyal medya şirketinin 1.3 milyar dolar kaybetmesine neden olan Jenner’ın çocuğunun net olarak göründüğü ilk fotoğraflarını bu ağı kullanarak paylaşması dikkat çekti.

Diğer taraftan, geçen hafta Snapchat’i kullanmadığını ilan ederek, sosyal medya şirketinin 1.3 milyar dolar kaybetmesine neden olan Jenner’ın çocuğunun net olarak göründüğü ilk fotoğraflarını bu ağı kullanarak paylaşması dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Stormi kylie jenner

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