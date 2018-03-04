Kylie Jenner kızının yüzünü ilk kez gösterdi

1 / 8 ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner, kızı Stormi’nin yüzünün tam olarak göründüğü fotoğraflarını ilk kez Snapchat hesabından hayranlarıyla paylaştı.

3 / 8 Diğer taraftan, geçen hafta Snapchat’i kullanmadığını ilan ederek, sosyal medya şirketinin 1.3 milyar dolar kaybetmesine neden olan Jenner’ın çocuğunun net olarak göründüğü ilk fotoğraflarını bu ağı kullanarak paylaşması dikkat çekti.