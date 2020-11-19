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Kylie Jenner malikanesinde keyif yapıyor! Kırmızı tangasıyla olay pozlar

19.11.2020 09:39 | Son Güncelleme:
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Kardashian/Jenner ailesinin son dönemde en çok konuşulan ismi olan Kylie Jenner geçtiğimiz aylarda satın aldığı yeni malikanesinde keyif yapıyor. Seksi bikinisiyle pozlar veren Jenner beğeni topladı.

Dünyada kendi servetini edinen en genç milyarder olan Kylie Jenner, 36 milyon dolara malikane satın almıştı.

36 milyon dolarlık Hornby Hills malikanesinde keyif yapan Kylie Jenner havuz başında seksi pozlar verdi. Kırmızı bir bikini giyen Jenner takipçilerini unutmadı ve bu hallerini paylaştı.

Jenner bikini altını tanga tercih etti ve bunu da takipçilerine göstermekten çekinmedi. Paylaşım üstüne paylaşım yapan Kylie Jenner kalçalarını paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

Kylie Jenner'dan yeni rekor!Kylie Jenner'dan yeni rekor!

Şehrin en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın alan magazin yıldızının malikanesinin, 7 yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor.

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Tek katlı geniş bir alanı bulunan evin içinde spor salonundan sinema alanına kadar birçok imkanı mevcut. Jenner'ın bu evi almasının sebebi biraz da tatil tarzını yaratmak... Ev haberi; Jenner'ın tatil mekanı olarak yabancı basında yer bulmuştu.


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