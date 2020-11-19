Kylie Jenner malikanesinde keyif yapıyor! Kırmızı tangasıyla olay pozlar

Dünyada kendi servetini edinen en genç milyarder olan Kylie Jenner, 36 milyon dolara malikane satın almıştı.

36 milyon dolarlık Hornby Hills malikanesinde keyif yapan Kylie Jenner havuz başında seksi pozlar verdi. Kırmızı bir bikini giyen Jenner takipçilerini unutmadı ve bu hallerini paylaştı.

Jenner bikini altını tanga tercih etti ve bunu da takipçilerine göstermekten çekinmedi. Paylaşım üstüne paylaşım yapan Kylie Jenner kalçalarını paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

Şehrin en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın alan magazin yıldızının malikanesinin, 7 yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor.

Tek katlı geniş bir alanı bulunan evin içinde spor salonundan sinema alanına kadar birçok imkanı mevcut. Jenner'ın bu evi almasının sebebi biraz da tatil tarzını yaratmak... Ev haberi; Jenner'ın tatil mekanı olarak yabancı basında yer bulmuştu.



