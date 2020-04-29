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Kylie Jenner photoshop kurbanı oldu! Takipçileri fark edince…

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

Ünlü kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, dün Instagram'dan bikinili seksi bir fotoğraf paylaştı. Fakat şahin gözlü takipçileri, fotoğrafın düzenlenmiş olduğunu fark edince, Jenner çareyi paylaşımını kaldırmakta buldu.

Kylie Jenner, dün Instagram hesabından, “Taco Tuesday” notuyla bir fotoğraf serisi paylaştı. Bikinisiyle havuzdayken çekilen görüntülerde oldukça seski görünen Jenner, bir anda takipçilerinin hışmına uğradı.

Jenner’ın şahin gözlü takipçileri, kısa sürede fotoğraflarından birinde Facetune ve Photoshop uygulamasıyla düzenlenen kısmı fark edince ortalık karıştı.

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Durduğu havuzun mermerini yamulttuğunu fark etmeyen Jenner, fotoğrafını dakikalar içinde silip, kesilmiş olan yeni halini tekrar paylaştı.

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Jenner’ın Photoshop’lu fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken, ünlü yıldız konuyla ilgili hiçbir yorum yapmadı.


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Anahtar Kelimeler:
kylie jenner, instagram,

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