Kylie Jenner photoshop kurbanı oldu! Takipçileri fark edince…

Kylie Jenner, dün Instagram hesabından, “Taco Tuesday” notuyla bir fotoğraf serisi paylaştı. Bikinisiyle havuzdayken çekilen görüntülerde oldukça seski görünen Jenner, bir anda takipçilerinin hışmına uğradı.
Jenner’ın şahin gözlü takipçileri, kısa sürede fotoğraflarından birinde Facetune ve Photoshop uygulamasıyla düzenlenen kısmı fark edince ortalık karıştı.
Durduğu havuzun mermerini yamulttuğunu fark etmeyen Jenner, fotoğrafını dakikalar içinde silip, kesilmiş olan yeni halini tekrar paylaştı.
Jenner’ın Photoshop’lu fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken, ünlü yıldız konuyla ilgili hiçbir yorum yapmadı.
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