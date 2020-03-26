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Kylie Jenner sağlık çalışanları için 1 milyon dolar bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 11:10 | Son Güncelleme

Dünyanın en genç milyarderi olan kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları için 1 milyon dolar bağışladı.

Kylie Jenner sağlık çalışanları için 1 milyon dolar bağışladı

Koronavirüs dünya çapında bir kriz halini alırken, ünlü isimler de salgına karşı mücadelede harekete geçti. Sosyal medyadan ev hallerini paylaşan birçok isim, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması çağrısı yapıyor.

Çağrıların yanı sıra sağlık çalışanlarını desteklemek için maddi olarak elini taşını altına koyanlar da oluyor. Kozmetik markasıyla dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, corona virüsüyle mücadele için 1 milyon dolar bağışlama kararı aldı.

Jenner’ın kızı Stormi’nin de doktoru olan Thais Aliabadi, TMZ’ye yaptığı açıklamada, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Gözlerim yaşlarla, kalbim ise minnettarlıkla dolu. Bir doktor olarak hiç bu kadar kutsanmış hissetmemiştim. Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum Kylie Jenner. Sen benim kahramanımsın” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizim ülkede ki zenginlerde öyle,evde hayat var diye ahkam kesiyorlar sadece.Çalışmak zorunda olan bizler sanki evde kalmak istemiyoruz.
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