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Kylie Jenner sayesinde Anastasia Karanikolaou artık daha da ünlü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Hayata gözlerini "ünlü ve zengin" olarak açan Kylie Jenner'ın arkadaşları da gösteri dünyasında kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Bunun son örneklerinden biri de Anastasia Karanikolaou.

Kylie Jenner sayesinde Anastasia Karanikolaou artık daha da ünlü!

Kylie Jenner sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu...

Bir zamanlar yediği içtiği ayrı gitmeyen Jordyn Woods'un, ablasının nişanlısı ile flört etmesinden sonra onu hayatından çıkaran Jenner, şimdi nereye gitse yanından Anastasia Karanikolaou'yu ayırmıyor.

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Jenner ve Karanikolaou son olarak da grup olarak gittikleri Turks and Caicos adaları tatilinde ön plana çıktı. O tatil sayesinde genç kadını hiç tanımayanlar da tanımış oldu.

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Aslında Kylie Jenner'ın çocukluk arkadaşı olan ve arkadaş çevresinde de sosyal medyada da Stassie adıyla anılan Anastasia Karanikolaou bu sayede adını daha geniş kitlelere duyurdu.

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Bir dönem Kylie Jenner'ın annesi Kris Jenner'ın evine taşınan ve yerleşen Anastasia Karanikolaou, Kardashian- Jenner ailesinin genç kuşağının çok eski ve "sadık" bir arkadaşı. Yunan asıllı Anastasia Karanikolaou, bir sosyal medya fenomeni aslında. Instagram'da 4 milyonun üzerinde takipçisi var. Youtube'da da hatırı sayılır bir kitleye hitap ediyor.

Magazin basınını ve paparazzileri peşine takmasının tek nedeni de Kylie Jenner değil. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen kelimenin tam anlamıyla bir estetik tutkunu.

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Durmadan estetik cerrahlara gidiyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen "sarktı" diye iddia ettiği göğüslerini yaptırarak adını duyurdu sonra da estetik kliniklerden çıkmaz oldu.

Bugüne kadar sadece sosyal medya takipçilerinin tanıdığı Anastasia Karanikolaou, Jenner'ın çok konuşulan Turks and Caicos tatili sayesinde artık magazin basınının da gözdelerinden biri haline geldi.


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Anahtar Kelimeler:
kylie jenner Anastasia Karanikolaou

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