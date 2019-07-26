Kylie Jenner sayesinde Anastasia Karanikolaou artık daha da ünlü!

Kylie Jenner sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu...

Bir zamanlar yediği içtiği ayrı gitmeyen Jordyn Woods'un, ablasının nişanlısı ile flört etmesinden sonra onu hayatından çıkaran Jenner, şimdi nereye gitse yanından Anastasia Karanikolaou'yu ayırmıyor.

Jenner ve Karanikolaou son olarak da grup olarak gittikleri Turks and Caicos adaları tatilinde ön plana çıktı. O tatil sayesinde genç kadını hiç tanımayanlar da tanımış oldu.

Aslında Kylie Jenner'ın çocukluk arkadaşı olan ve arkadaş çevresinde de sosyal medyada da Stassie adıyla anılan Anastasia Karanikolaou bu sayede adını daha geniş kitlelere duyurdu.

Bir dönem Kylie Jenner'ın annesi Kris Jenner'ın evine taşınan ve yerleşen Anastasia Karanikolaou, Kardashian- Jenner ailesinin genç kuşağının çok eski ve "sadık" bir arkadaşı. Yunan asıllı Anastasia Karanikolaou, bir sosyal medya fenomeni aslında. Instagram'da 4 milyonun üzerinde takipçisi var. Youtube'da da hatırı sayılır bir kitleye hitap ediyor.

Magazin basınını ve paparazzileri peşine takmasının tek nedeni de Kylie Jenner değil. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen kelimenin tam anlamıyla bir estetik tutkunu.