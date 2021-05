Kylie Jenner sezonu açtı! Ten rengi bikinisine sığmadı

Dünyanın 30 yaş altı en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, yine gündem oldu.

Henüz küçük yaşta ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı programla dikkat çeken sonra da kendi kozmetik markası sayesinde milyonlarca dolar servet kazanan Kylie Jenner, tatilinden paylaştığı fotoğraflarla gündemde.

Sosyal medyada beğeni rekoru kıran paylaşımda, lüks bir kaçamak için seyahat eden Jenner, kıvrımlarına küçük gelen ten rengi bikinisiyle, pandemiye rağmen fiziğini koruduğunu gözler önüne serdi.