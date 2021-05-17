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  4. Kylie Jenner sezonu açtı! Ten rengi bikinisine sığmadı

Kylie Jenner sezonu açtı! Ten rengi bikinisine sığmadı

17.05.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, 233 milyon takipçisine tatilinden çekildiği, kıvrımlarını ortaya çıkaran fotoğraflarını paylaştı.

Dünyanın 30 yaş altı en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, yine gündem oldu.

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Henüz küçük yaşta ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı programla dikkat çeken sonra da kendi kozmetik markası sayesinde milyonlarca dolar servet kazanan Kylie Jenner, tatilinden paylaştığı fotoğraflarla gündemde.

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Sosyal medyada beğeni rekoru kıran paylaşımda, lüks bir kaçamak için seyahat eden Jenner, kıvrımlarına küçük gelen ten rengi bikinisiyle, pandemiye rağmen fiziğini koruduğunu gözler önüne serdi.

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Kylie Jenner

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Kylie Jenner
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