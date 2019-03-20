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Kylie Jenner son paylaşımıyla olay oldu! İç çamaşırları...

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Jenner son olarak yaptığı beyaz elbiseli paylaşımıyla 'ben buradayım' dedi!

Kylie Jenner son paylaşımıyla olay oldu! İç çamaşırları...

Özel hayatını televizyon ekranı başındaki insanlarla paylaştığı şov programı üzerinden tanınan 21 yaşındaki Kylie Jenner, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla iç dünyasını gözler önüne serdi.

Henüz çok genç olmasına rağmen 129 milyon takipçisiyle hemen her gün etkileşim içerisinde olan Kylie Jenner, hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken bir isim…

Son zamanlarda yakın arkadaşı Jordyn Woods ile küslüğü sebebiyle zor zamanlar yaşadığı söylenen Jenner kendini Instagram'a verdi.

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Paylaştığı cesur karelerle beğeni toplayan Kylie yaptığı son paylaşımda iç dünyasını gözler önüne serdi.

Fosforlu yeşil iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Jenner’ın bu cesur karesi iki milyonu aşkın bir beğeni aldı.


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