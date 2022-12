Sınırları zorlamaktan geri durmayan Kylie Jenner, bu defa iç çamaşırlarını sergilediği tül elbisesiyle bakana bir daha baktırdı.

Cesur stilinin her detayını paylaşan Jenner'a henüz 24 saat dolmadan 4 milyona yakın beğeni geldi.

Kylie Jenner, asansörde poz verebilmek için şekilden şekle girdi.

Dünyanın en genç zenginlerinden olan Kylie jenner, 2007 yılından beri yayınlanan Keeping Up With The Kardashians programında özel hayatına dair pek çok detayı paylaşıyor.