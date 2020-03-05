Kylie Jenner tatil için paraya kıydı! Pozları olay oldu

Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, Bahamalar’da geceliği 10 bin dolara villa kiraladı.

Parasına kıydı

Kardashian/Jenner ailesinin son dönemdeki en popüler ismi olan ve Forbes tarafından dünyanın en genç milyarderi seçilen Kylie Jenner, kardeşi Kendall ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.

22 yaşındaki Jenner, günlüğü 10 bin dolar olan ve Kuzey Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan lüks bir villa kiraladı.

Jenner’ın Airbnb şirketinden kiraladığı Villa Rosalita adlı ev, altı yatak odalı, yüzme havuzlu ve Karayip denizi manzaralı.

Tropikal bahçeyle çevrili villanın geniş verandası, misafir evi ve barı da bulunuyor.

Jenner tatilinden kesitleri sosyal medya hesaplarından da yayınlamayı ihmal etmedi.

ABD'de kendi çalışmasıyla milyarder olan en genç ismi olarak bu unvanı Mark Zuckerberg'den Jenner, 'Kylie' adındaki kozmetik markasını 2015 yılında kurdu. 900 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 'Kylie' markasının değeri, yatırımlarla, TV şovlarıyla, reklam anlaşmalarıyla birleştiğinde Kylie Jenner'ın serveti 1 milyar doları aşıyor.

Kız arkadaşlarıyla yaptığı lüks tatillerle gündeme gelen Jenner, tatil fotoğraflarını ve videolarını 164 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaşıyor.