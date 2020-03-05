MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner tatil için paraya kıydı! Pozları olay oldu

Kylie Jenner tatil için paraya kıydı! Pozları olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 13:41 | Son Güncelleme

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, Bahamalar’da günlüğü 10 bin dolar olan bir villa kiraladı. Jenner'ın sosyal medya pozları olay oldu.

Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, Bahamalar’da geceliği 10 bin dolara villa kiraladı.

Parasına kıydı

Kardashian/Jenner ailesinin son dönemdeki en popüler ismi olan ve Forbes tarafından dünyanın en genç milyarderi seçilen Kylie Jenner, kardeşi Kendall ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.
22 yaşındaki Jenner, günlüğü 10 bin dolar olan ve Kuzey Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan lüks bir villa kiraladı.
Jenner’ın Airbnb şirketinden kiraladığı Villa Rosalita adlı ev, altı yatak odalı, yüzme havuzlu ve Karayip denizi manzaralı.
Tropikal bahçeyle çevrili villanın geniş verandası, misafir evi ve barı da bulunuyor.
Jenner tatilinden kesitleri sosyal medya hesaplarından da yayınlamayı ihmal etmedi.
ABD'de kendi çalışmasıyla milyarder olan en genç ismi olarak bu unvanı Mark Zuckerberg'den Jenner, 'Kylie' adındaki kozmetik markasını 2015 yılında kurdu. 900 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 'Kylie' markasının değeri, yatırımlarla, TV şovlarıyla, reklam anlaşmalarıyla birleştiğinde Kylie Jenner'ın serveti 1 milyar doları aşıyor.
Kız arkadaşlarıyla yaptığı lüks tatillerle gündeme gelen Jenner, tatil fotoğraflarını ve videolarını 164 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaşıyor.
Hayranları şimdi Bahamalar’daki yeni kiralık evinden paylaşacağı tatil fotoğraflarını merak ediyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner'ın lüks tatili, kylie jenner,

En Çok Okunan Haberler

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

8 yıl önce 'kayboldu' denilen Asım'ı babası katletmiş!

8 yıl önce 'kayboldu' denilen Asım'ı babası katletmiş!

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a dava

Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a dava

Hesap ödemek istemedi, garsona kurşun yağdırdı

Hesap ödemek istemedi, garsona kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunlarda bu dünyada yaşıyor bende bu dünyada yaşıyorum. Sonra dedim ki yaşamıyomuşum sadece nefes alıyomuşum. Neyse ben cennete gidecem öteki tarafta o da var...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serra Yılmaz’dan koronavirüs açıklaması: Perişanız

Koronavirüs açıklaması: Perişanız

Koronavirüs yüzünden İran'da kalan İlayda Akdoğan: Şoka girdim

İran'da mahsur kaldı! 'Şoka girdim. Ev karantinasındayız'

Ezgi Sertel ikizlerini paylaştı! Gelen çirkin yorumlar isyan ettirdi

Çirkin yorumlardan sonra isyan etti!

Ece Erken'den Nuray Sayarı'ya: Adam aldatıyorsa bırakacaksın!

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Öğretmen dizisi reytinglerde kaçıncı sırada?

Sosyal medyaya damga vurmuştu! İşte reyting sıralaması

Murat Boz'dan Deren Talu açıklaması! 'Görüştük ama...'

Deren Talu açıklaması! 'Görüştük ama...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.